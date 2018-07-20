Комиссия Министерства обороны обнаружила 176 тонн непригодной для употребления в пищу тушенки в воинской части 2788 в Киеве.

Об этом сообщает прес-служба Минобороны со ссылкой на замначальника Главного управления развития и сопровождения Вооруженных сил Вадима Старощука.

«Во время проверки выявлен ряд нарушений требований действующих нормативно-правовых актов, а именно выявлено продовольствие без документов, которые подтверждают качество и безопасность, а именно тушенное мясо из говядины в количестве более 176 тонн. Изготовлена данная продукция обществом с ограниченной ответственностью «Визит», город Узин, Киевская область», - сказал он.

Старощук отметил, что договор о закупке был заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Укрпродаккорд».

Результаты двух лабораторных исследований подтвердили, что продукты не соответствовали существующим требованиям.

После проведения служебного расследования по приказу министра обороны Степана Полторака ответственные за данную ситуацию должностные лица воинской части привлечены к дисциплинарной ответственности, материалы расследования переданы в военную прокуратуру.