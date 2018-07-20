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Министерство иностранных дел Украины с возмущением восприняло высказывания министра внутренних дел Италии Сальвини в интервью газете The Washington Post, в которых ставится под сомнение суверенитет и территориальная целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Осуждаем позицию итальянского политика как таковую, что не основывается на реальных фактах и ​​противоречит признанным принципам и нормам международного права», - подчеркнули в МИД.

С целью выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны в МИД приглашен посол Италии в Украине.

В МИД рассчитывают, что правительство Италии в очередной раз осудит российскую агрессию против Украины, оккупацию Крыма и Донбасса.

«Уверены, что безответственные высказывания и заявления отдельных политиков не способны поставить под сомнение твердую позицию международного сообщества по поддержке Украины в восстановлении своего суверенитета и территориальной целостности», - резюмировали в ведомстве.

Как сообщал ForUm, министр внутренних дел Италии и глава правой партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет «фальшивой».
ForUm

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