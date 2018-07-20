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Утром 20 июля, на четвертый день после официального назначения новый ректор Одесского национального медицинского университета Константин Аймедов прибыл в вуз и приступил к исполнению обязанностей.

Об этом профессор Аймедов сегодня сказал журналистам, выйдя из кабинета ректора в сопровождении правоохранителей и одного из народных депутатов, сообщает Укринформ.

«Я прибыл для выполнения служебных обязанностей. Есть приказ Минздрава о назначении, на официальном сайте обнародовано соответствующее сообщение. Благодаря полиции удалось зайти в кабинет. Сейчас нужно провести инвентаризацию, описание всего. Возможно, я принимаю вуз, в котором уже ничего нет», - отметил Аймедов.

В пятницу члены комиссии Минздрава также получили возможность начать, согласно соответствующему приказу, проверку соблюдения экс-ректором медуниверситета Валерием Запорожаном устава университета и условий контракта с министерством.

До сих пор окружение Запорожана отказывалось предоставлять необходимые документы для проведения проверки, а также письменные объяснения относительно непредоставления документов, что делало невозможным фактическое осуществление проверки, которая была инициирована в связи с многочисленными жалобами народных депутатов и представителей общественности.

Кроме того, охрана вуза не допускала на рабочее место и.о. ректора Аймедова. Контракт с бывшим ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном Минздрав досрочно разорвал 17 июля 2018. Сразу после информации о досрочном расторжении контракта, Запорожан ушел на больничный и пытался через суд обжаловать приказ о проведении проверки в университете.

Однако 19 июля Приморский райсуд Одессы принял решение оставить без рассмотрения заявление экс-ректора, который требовал запретить проведение в университете комиссионной проверки. Он также оспаривает приказ Минздрава о расторжении с ним контракта, а приход в вуз членов комиссии считает «рейдерским захватом».

Стоит отметить, что зайти в служебный кабинет Аймедову удалось лишь с третьей попытки: противодействовали этому охранники и близкое окружение Запорожана, которое с ним работало более двух десятилетий. После решения суда члены ведомственной комиссии прибыли в сопровождении группы общественных активистов, во время толкотни было разбито стекло двери приемной ректора.
ForUm

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