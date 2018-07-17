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Министерство здравоохранения Украины досрочно разорвало контракт с ректором Одесского национального медуниверситета Валерием Запорожаном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Министерство здравоохранения неоднократно поступали жалобы от народных депутатов Украины и общественных организаций о неправомерных действиях ректора Одесского национального медицинского университета Запорожана и в целом по критической ситуации, сложившейся в университете.

С целью объективного рассмотрения ситуации МЗ Украины инициировало в период с 15 по 21 июля 2018 проведение комиссионной проверки по соблюдению устава и условий контракта ректором.

Согласно приказу Минздрава, ректор Одесского медуниверситета должен обеспечить надлежащие условия для работы комиссии и предоставить все материалы, необходимые для проведения проверки.

16 июля комиссия прибыла в Одесский национальный медицинский университет для проведения проверки, однако Запорожан безосновательно не допустил комиссию к проведению проверки. Такие действия ректора свидетельствуют об откровенном саботаже и делают невозможным дальнейшую работу комиссии.

Учитывая невыполнение приказа Минздрава ректором Одесского национального медицинского университета и с целью обеспечения дальнейшей работы комиссии, принято решение о досрочном расторжении контракта с Запорожаном с 17 июля 2018 года.
ForUm

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