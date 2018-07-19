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Заведующего кафедрой психологии Константина Аймедова, назначенного и.о. ректора Одесского национального медицинского университета, не допускают на рабочее место, заявляет пресс-служба Минздрава.

«По состоянию на 19 июля Аймедов не может приступить к исполнению обязанностей ректора ОНМедУ, поскольку охрана университета и сотрудники университета не допускают его на рабочее место. Такое развитие событий подтверждает, что руководство ОНМедУ не настроено на сотрудничество и совершает действия, свидетельствующие об откровенном саботаже и невыполнении приказов Минздрава Украины», - говорится в сообщении.

Министерство обеспокоено такой позицией сотрудников ОНМедУ, поскольку блокирование работы официально назначенного и.о. ректора не только делает невозможным дальнейшее проведение комиссионной проверки, но и может негативно отразиться на функционировании университета в период вступительной кампании.

Комиссия Минздрава, которая осуществляет проверку соблюдения ректором Одесского медуниверситета Валерием Запорожаном устава университета и условий контракта с Министерством, продолжает находиться в ОНМедУ. Однако комиссия не получила все необходимые документы для проведения проверки и письменных объяснений относительно непредоставления таких документов, что делает невозможным фактическое осуществление проверки.

Минздрав обращает внимание на то, что приказы министерства являются обязательными к исполнению, а руководство и другие сотрудники ОНМедУ обязаны в своей работе руководствоваться, в том числе, приказами Минздрава.

«Подчеркиваем необходимость допустить Константина Аймедова на его рабочее место и обеспечить надлежащие условия работы для комиссии Минздрава», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 17 июля Минздрав досрочно разорвал контракт с ректором ОНМедУ Валерием Запорожаном. До назначения нового ректора в установленном законодательством порядке выполнение обязанностей ректора Одесского медуниверситета возложено на заведующего кафедрой психологии Константина Аймедова.
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