Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил Национальной полиции усилить безопасность на автодорогах в курортный сезон, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

По его словам, в министерстве собирают срочное селекторное совещание, на котором обсудят состояние безопасности дорожного движения и меры его повышения после двух трагических ДТП с погибшими пассажирами в Николаевской и Житомирской областях.

Особое внимание на селекторном совещании будет уделено безопасности пассажирских перевозок.

«Активный курортный сезон - это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах. Мы не можем допускать таких многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием ужасных ДТП сегодня утром в Николаевской и Житомирской областях. О ходе расследования этих автокатастроф, которые уже находятся на контроле руководства НПУ, будут отчитываться начальники главных управлений Нацполиции Житомирской и Николаевской областей. Так же требую от руководства патрульной полиции срочных, действенных и эффективных шагов по повышению безопасности на дорогах в разгар сезона отпусков. Подчеркиваю личной ответственности руководителей», - заявил Яровой.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 20 июля, около 5:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса в Николаевской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса с белорусской регистрацией погибли 5 человек, еще 12 – госпитализированы.

В тот же день около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.