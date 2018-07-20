Канцелярия премьера Польши проиллюстрировала «преступления украинских националистов» на Волыни фотографией уничтоженного Армией Крайовой украинского села Сагрынь.

Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Канцелярия премьер-министра Польши Моравецкого иллюстрирует «преступления украинских националистов на Волыни» фотографией уничтоженного воинами АК украинского села Сагрынь. Это и есть та историческая правда, о которой так часто говорят польские политики?» - написал он в Facebook.

Фотография из архива Института национальной памяти Польши с горящим сельским домом, использованная в посте, была сделана 10 марта 1944 в селе Сагринь на Холмщине в Польше.