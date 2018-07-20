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Государственная авиационная служба Украины в ходе внеплановых проверок воздушных судов украинских авиаперевозчиков, в том числе тех, которые осуществляют нерегулярные перевозки, выявила 13 критических недостатков, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в период с 24 мая по 13 июля Госавиаслужба провела 28 внеплановых проверок воздушных судов украинских авиакомпаний.

По результатам этих проверок выявлено 13 критических недостатков, 43 существенных недостатка и 39 незначительных недостатков, которые доведены до эксплуатантов в установленном порядке.

Также отмечается, что в настоящее время эксплуатанты устранили критические недостатки и предоставили планы-графики устранения существенных и незначительных недостатков.

 
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