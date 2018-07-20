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Министр внутренних дел Италии и глава правой партии «Лига» Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет «фальшивой».

Об этом он сказал в интервью The Washington Post, передает Европейская правда.

«Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации», - сказал Сальвини, отвечая на ремарку журналиста о незаконности псевдореферендума в 2014 году.

«Сравните его с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными государствами – подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с российской культурой и традициями, законно принадлежащие Российской Федерации», - добавил глава МВД.

Сальвини подтвердил свою приверженность отмене европейских санкций против РФ, «потому что они не доказали свою пользу, и, согласно данным, они нанесли ущерб итальянскому экспорту».

Лидер «Лиги» также отрицает финансирование своей партии со стороны партии Влидимира Путина «Единая Россия».

«Это фейковые новости. Мы подали в суд на тех, кто сообщил об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни рубля или доллара», - сказал он.
ForUm

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