также в разделеМир
Трамп обещает стать «худшим врагом» Путина, если отношения между странами не улучшатся 24
Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон 21
Трамп уже ожидает следующей встречи с Путиным 27
СМИ: Российские пранкеры от имени премьера Армении разыграли Могерини и Юнкера 28
Цукерберг признал, что РФ вмешивалась в выборы в США с помощью Facebook 102
Визит Лаврова в Грецию отменен 36
Кнессет объявил Израиль еврейским национальным государством 51
В Турции отменили режим ЧП 36
В США арестовали подозреваемую в шпионаже россиянку 36
Опубликованы фото крещения принца Луи 45
Трамп забрал слова обратно о том, что верит Путину 103
Google оштрафовали на рекордные €4,3 миллиарда 28
Трамп: Черногория может втянуть НАТО в новую войну 127
Трамп: Мы с Путиным неплохо поладили 103
Задержанной в США россиянке предъявили новое обвинение 85
СМИ: Мэттис выразил готовность к переговорам с Шойгу 33
Путин приказал ликвидировать Шиханы, где разрабатывали «Новичок» 85
В Конгрессе США готовы рассмотреть дополнительные санкции против РФ 47

Срок тюремного заключения экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе был продлен еще на 8 лет. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Как сообщается, окружной суд Сеула завершил рассмотрение и вынес приговор по ещё двум уголовным делам, фигурантом которых является экс-президент - о взяточничестве и растрате государственных средств. В результате к уже имеющимся 24 годам заключения прибавилось ещё 8. Таким образом, из тюрьмы Пак Кын Хе выйдет в 98 лет.

Отмечается, что прокуратура настаивала на прибавке в 15 лет.

Помимо тюремного заключения, суд также наложил на нее штраф в размере 3,3 млрд вон, что равняется примерно 2,91 млн долларов.

Сама Пак Кын Хе от присутствия на заседании отказалась, так же, как и от посещения всех предыдущих разбирательств. Она заявляет, что возбужденные против нее дела являются несправедливыми и политически мотивированными.

Напомним, причиной импичмента и последовавшего судебного преследования стала причастность президента к коррупционному скандалу, связанному с ее близкой подругой Чхве Сун Силь, которая не занимала официальных должностей, но использовала свою тесную дружбу с президентом для вымогательства денег у крупных компаний в обмен на политическое покровительство.

Чхве Сун Силь была признана виновной в феврале 2018 года и приговорена к 20 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 16,6 млн долларов.

6 апреля Пак Кын Хе юыда признана виновной в превышении должностных полномочий и применении принудительных мер и приговорена к 24 годам тюрьмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги