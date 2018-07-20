Срок тюремного заключения экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе был продлен еще на 8 лет. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Как сообщается, окружной суд Сеула завершил рассмотрение и вынес приговор по ещё двум уголовным делам, фигурантом которых является экс-президент - о взяточничестве и растрате государственных средств. В результате к уже имеющимся 24 годам заключения прибавилось ещё 8. Таким образом, из тюрьмы Пак Кын Хе выйдет в 98 лет.

Отмечается, что прокуратура настаивала на прибавке в 15 лет.

Помимо тюремного заключения, суд также наложил на нее штраф в размере 3,3 млрд вон, что равняется примерно 2,91 млн долларов.

Сама Пак Кын Хе от присутствия на заседании отказалась, так же, как и от посещения всех предыдущих разбирательств. Она заявляет, что возбужденные против нее дела являются несправедливыми и политически мотивированными.

Напомним, причиной импичмента и последовавшего судебного преследования стала причастность президента к коррупционному скандалу, связанному с ее близкой подругой Чхве Сун Силь, которая не занимала официальных должностей, но использовала свою тесную дружбу с президентом для вымогательства денег у крупных компаний в обмен на политическое покровительство.

Чхве Сун Силь была признана виновной в феврале 2018 года и приговорена к 20 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 16,6 млн долларов.

6 апреля Пак Кын Хе юыда признана виновной в превышении должностных полномочий и применении принудительных мер и приговорена к 24 годам тюрьмы.