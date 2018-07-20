В Шевченковском районе Киева на улице Борщаговской взорвали два автомобиля одного владельца. Инцидент произошел на рассвете между станцией метро «Политехнический институт» и Центральным ЗАГСом, сообщили в пресс-службе Нацполиции Шевченковского района.

Свидетели рассказали, что сначала сработала автосигнализация, а затем раздался мощный взрыв. Сразу после него прогремел еще один. Автомобили загорелись и выгорели дотла.

В результате взрывов никто не пострадал, сообщает LIGA.net.

Припаркованные на обочине авто принадлежали одной семье. Владелец уверен, что взрыв не был случайным.

Открыто уголовное дело по ч.2 статьи 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах). Правонарушение по статье предусматривает до 15 лет тюрьмы.

