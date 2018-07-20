Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.
По словам лугачанина Сергея, через этого оператора невозможно дозвониться после 09:30.
«Снова нет связи, не могу позвонить родным», - подтвердила жительница Северодонецка Марина.
Источники добавили, что связи также нет в захваченных гибридными войсками РФ городах Антраците и Донецке.
В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.
В пресс-службе Vodafone Ukraine уточнили, что произошел акт вандализма в Славянске. «Порезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена», - сказала пресс-секретарь Виктория Павловская.
9 июля 2018 года в Луганске пропадала мобильная связь, которую восстановили специалисты Vodafone Ukraine до конца дня.
Напомним, связь Vodafone Украина пропала на оккупированной территории Донецкой области 11 января 2018. Вопрос неоднократно выносился на переговоры в Минске. В последние дни, как сообщала СММ ОБСЕ, специалисты оператора смогли проинспектировать оборудование на неподконтрольной территории.
В оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь оператора «Vodafone Украина» 24 апреля. Позже связь восстановили в оккупированном Донецке.
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