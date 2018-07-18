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В Хельсинки начались митинги против приезда Трампа и Путина 47

Американский президент Дональд Трамп уверен, что его пресс-конференция с российским коллегой Владимиром Путиным «понравилась топ-чиновникам разведки», а те, кто ждал на саммите в Хельсинки конфликта лидеров, остались без зреища. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Мы с Путиным обсудили много важных тем. Мы неплохо поладили, что реально напрягает многих хейтеров, которые хотели увидеть боксерский поединок», - написал Трамп и анонсировал «большие результаты» по итогам саммита в Хельсинки, сообщает LIGA.net.

Также американский лидер уверен, что «успех саммита НАТО в Брюсселе» может побледнеть на фоне «даже большего успеха в долгосрочной перспективе» от встречи в Хельсинки.

Трамп добавил, что «Россия согласилась помочь с Северной Кореей».

Напомним, президент США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки.
ForUm

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