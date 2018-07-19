Вчера, 18 июля, поздно вечером в Авдеевке возле магазина неизвестный привел в действие взрывное устройство, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Анонимный вызов о взрыве поступил в территориальное подразделение полиции в 22.55. Взрыв прогремел возле «черного» входа в магазин, который в это время уже был закрыт.
Сейчас полицейские выясняют, что именно взорвалось, и личность злоумышленника.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва» Уголовного кодекса Украины.
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