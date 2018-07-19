Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в США 2015-2016 годов с помощью социальной сети Facebook. Об этом в интервью изданию Recode рассказал основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг, сообщает УНИАН.

«Из показаний, которые мы видели, становится вполне понятно, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы», - сказал он.

По словам Цукерберга, руководство соцсети пыталось действовать в кооперации с правительством в деле российского вмешательства. Им в Facebook занималась российская группа хакеров, которая является частью военной разведки РФ. Правительство США ее называет APT28.

«Мы определили это, фактически, в середине 2015 года и сообщили ФБР. Когда мы видели подобную активность во время кампании (избирательной. - Ред.) 2016 года, что они пытались узнать персональную информацию людей, мы также сообщали это лицам, которые, как мы считали, оказались под угрозой. Позднее мы также обнаружили, что они создали фальшивый аккаунт и фальшивые страницы под видом DCLeaks (веб-сайт, ответственный за «слив» писем американских чиновников. - Ред.), для того, чтобы передать похищенную информацию журналистам», - говорит Цукерберг.

По словам руководителя Facebook, руководство компании передало всю информацию сотрудникам ФБР. Цукерберг добавил, что сейчас расследование продвинулось значительно дальше и теперь факты легче сложить вместе.



Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей.