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Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 18 июля одобрил новую программу реализации проектов альтернативной энергетики в Украине (USELF-III) с объемом финансирования 250 миллионов евро.

Об этом сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает УНИАН.

«Вчера была одобрена Советом директоров ЕБРР», - сказал он.

Новая программа USELF-III будет запущена для замены оригинальной программы USELF, срок действия которой истек 30 июня 2018 года. За время действия программы USELF банк профинансировал проекты на 100 миллионов евро.

В 2010 году ЕБРР объявил о начале Программы финансирования альтернативной энергетики (USELF) объемом 50 миллионов евро (затем объем финансирования был увеличен вдвое), с предоставлением финансирования местным частным предприятиям для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, использование биомассы и биогаза) в Украине.
ForUm

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