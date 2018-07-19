В ближайшие дни в стране снова ожидаются дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр.



Так, ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменный, 3-8 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, в южной части 28-31°, сообщает «Украинская правда».



Небольшой дождь с грозами ожидается и в Киеве. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

21 июля ночью без осадков. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы по всей Украине, кроме юга. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.



Ночью температура составит 14-19°, на побережье морей до 23°, днем 24-29°. В южных и восточных областях - 30-33°.



По данным синоптиков, в столице 21 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.