Чиновник коммунального предприятия «Скоростной трамвай» Юрий Островский в Кривом Роге, причастный к конфликту с журналистом, уволен с работы. Информацию об этом Радио Свобода в четверг подтвердил сам Островский.

По его словам, до сих пор он занимал должность заместителя службы охраны предприятия, но в четверг написал заявление на увольнение по собственному желанию. Как уточнил Островский, ему «предложили так сделать».

Однако, по словам экс-чиновника, он не признает себя виновным в конфликте и не считает, что инцидент имел национальное основание. Он сообщил, что сознательно спровоцировал конфликт, чтобы «воспрепятствовать неизвестным лицам попасть на территорию стратегически важного объекта». Подтверждение того, что это журналисты, отметил Островский, у него не было: съемку они вели не на профессиональную аппаратуру, а на мобильные телефоны.

«Я ни в чем не виноват. Пусть даже провокационными методами я отразил нападение на объект, проникновение на объект посторонних лиц. Есть задача обеспечения безопасности людей, задача безопасности инфраструктуры города, и я его выполнил», - сказал он.

Напомним, 18 июля в Кривом Роге на территории коммунального предприятия «Скоростной трамвай» произошло нападение на фотокорреспондента информационного портала «Первый Криворожский» Николая Чирву, когда тот пытался собрать информацию о жестоком обращении с бездомными собаками на территории КП. По предварительным данным, нападающим был работник предприятия, который представился заместителем начальника охраны. По данным очевидцев, он допустил грубое высказывание, употребив слово «хохлы», и ударил журналиста в лицо.

Полиция открыла уголовное производство по статье «легкие телесные повреждения».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко по поводу этого инцидента заявил, что отсутствие наказаний за предыдущие атаки поощряет «культуру разборок» с журналистами.