также в разделеМир
Трамп уже ожидает следующей встречи с Путиным 12
Цукерберг признал, что РФ вмешивалась в выборы в США с помощью Facebook 41
Визит Лаврова в Грецию отменен 21
Кнессет объявил Израиль еврейским национальным государством 48
В Турции отменили режим ЧП 36
В США арестовали подозреваемую в шпионаже россиянку 33
Опубликованы фото крещения принца Луи 43
Трамп забрал слова обратно о том, что верит Путину 95
Google оштрафовали на рекордные €4,3 миллиарда 28
Трамп: Черногория может втянуть НАТО в новую войну 125
Трамп: Мы с Путиным неплохо поладили 101
Задержанной в США россиянке предъявили новое обвинение 82
СМИ: Мэттис выразил готовность к переговорам с Шойгу 33
Путин приказал ликвидировать Шиханы, где разрабатывали «Новичок» 84
В Конгрессе США готовы рассмотреть дополнительные санкции против РФ 47
В США по подозрению в агентурной деятельности задержали россиянку 24
Трамп из-за критики встречи с Путиным проведет совещание с членами Конгресса 92
Республиканцы раскритиковали выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным 104

Российские пранкеры Алексей Столяров (известный как «Лексус») и Владимир Кузнецов («Вован») разыграли президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euronews.

«Два российских пранкера разыграли президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, назвавшись премьер-министром Армении Николом Пашиняном», - говорится в сообщении.

Оба разговора состоялись в мае, вскоре после утверждения Пашиняна на должность премьер-министра страны.

По данным издания, во время 10-минутной беседы с пранкером Юнкер, в частности, назвал президента РФ Владимира Путина своим личным другом, с которым он может поговорить когда надо.

А когда Столяров позвонил Могерини и в течение 12 минут имел возможность с ней пообщаться, то она сообщила так называемому премьеру Армении, что его страна всегда может рассчитывать на поддержку со стороны ЕС и на очень близкое сотрудничество с Союзом.

Когда Euronews поинтересовался у пресс-секретарей обеих высоких должностных лиц ЕС относительно подлинности записей, они отказались отвечать на вопрос.

Отмечается, что на Западе обвиняют российских пранкеров в сотрудничестве с Кремлем из-за их шуток с европейскими политиками, включая экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги