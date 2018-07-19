Российские пранкеры Алексей Столяров (известный как «Лексус») и Владимир Кузнецов («Вован») разыграли президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euronews.

«Два российских пранкера разыграли президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, назвавшись премьер-министром Армении Николом Пашиняном», - говорится в сообщении.

Оба разговора состоялись в мае, вскоре после утверждения Пашиняна на должность премьер-министра страны.

По данным издания, во время 10-минутной беседы с пранкером Юнкер, в частности, назвал президента РФ Владимира Путина своим личным другом, с которым он может поговорить когда надо.

А когда Столяров позвонил Могерини и в течение 12 минут имел возможность с ней пообщаться, то она сообщила так называемому премьеру Армении, что его страна всегда может рассчитывать на поддержку со стороны ЕС и на очень близкое сотрудничество с Союзом.

Когда Euronews поинтересовался у пресс-секретарей обеих высоких должностных лиц ЕС относительно подлинности записей, они отказались отвечать на вопрос.

Отмечается, что на Западе обвиняют российских пранкеров в сотрудничестве с Кремлем из-за их шуток с европейскими политиками, включая экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.