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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по факту возможного завладению средствами бюджета Одессы при покупке зданий ОАО ХК «Краян».

«Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении действий семи человек, подозреваемых в завладении средствами бюджета города Одессы при приобретении зданий ОАО  ХК «Краян». Среди них - действующий мэр Одессы», - сообщила пресс-служба НАБУ.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, нанесла государству 185 млн грн убытков.

В 2016 году Одесский городской совет приобрел здание бывшего завода «Краян», по версии следствия, переплатив более чем в два раза.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту «Борисполь» 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Всего тогда сообщалось о 8 подозреваемых по делу, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за мэра поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

26 февраля Апелляционный суд Киева подтвердил меру пресечения Труханову.

26 февраля Соломенский суд наложил арест на все имущество мэра Одессы его заместителя.
ForUm

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