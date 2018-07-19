Около 286 тысяч украинцев живут в современном рабстве, утверждает организация Walk Free Foundation, которая ежегодно публикует Глобальный индекс рабства (Global Slavery Index). По этому показателю Украина находится на 49-м месте среди 167 исследованных стран (плохой считается первая в списке страна), сообщает Радио Свобода.

Исследователи выяснили, что в Украине находится в рабстве 641 человек на 100 тысяч населения. Это гораздо лучше, чем в стране-лидере списка Северной Корее, где, как считают составители списка, в рабстве находится каждый десятый – 10 456 человек на 100 тысяч населения.

В то же время украинские цифры уступают показателям ведущих стран. Именно в США, которые находятся на 158-м месте в рейтинге, современными рабами считается 126 человек на 100 тысяч населения.

За Северной Кореей в списке худших следуют Эритрея, Бурунди, Центральноафриканская Республика и Афганистан – страны, которые, как говорится в докладе, страдают от конфликтов и репрессивных режимов.

За последние два года позиция Украины несколько улучшилась (в аналогичном индексе 2016 года Украина находилась на 33-й позиции – в основном из-за активной фазы вооруженного конфликта на Донбассе). Но количество современных рабов в целом выросло – тогда специалисты насчитали более 210 тысяч порабощенных (в 2018 году исследователи несколько изменили свою методику).

Авторы исследования понимают современное рабство как объединительный термин, подразумевает «ситуации эксплуатации, при которых человек не может отказать или бежать из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана». Речь идет о различных формах рабства, включая сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, детский труд и принудительный брак.

Количество современных рабов в мире в целом они оценивают в более 40 млн.