Право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина - пока именно на эти специальности абитуриенты подали больше всего заявлений. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич, сообщает пресс-служба МОН.

По его словам, среди университетов самыми популярными у поступающих сейчас являются КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко, КПИ им. Сикорского, Львовская политехника и ХНУ им. Каразина.

«Сегодняшний день можно считать «экватором» вступительной кампании - неделя подачи заявлений уже позади и неделя еще впереди, их прием продлится до 18:00 26 июля. До 18:00 25 июля будет открыта регистрация электронных кабинетов. А уже 1 августа состоится обнародование рейтингового списка поступающих», - сообщил Рашкевич.

Он отметил, что база, по которой происходит регистрация электронных кабинетов, работает безупречно и ни одного критического сбоя за это время в ее работе не было.

«Работа продолжается в штатном режиме. Если даже бывают небольшие нарушения, они оперативно устраняются. Коммуникация как с поступающими, так и с приемными комиссиями налажена хорошо. Работают горячие линии и электронные ящики МОН и инфоресурс, для операторов ЕДЕБО создана отдельная группа в социальной сети, где можно быстро и напрямую решить все вопросы», - отметил замминистра.

Всего на утро 19 июля абитуриенты подали в вузы почти миллион заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста. Из них более половины - около 600 тыс. заявлений - представлены в электронном виде.

Электронные кабинеты зарегистрировали уже 151 тыс. абитуриентов - это более 90% процентов от ожидаемого в этом году количества. Из них 130 тыс. уже подали электронные заявления.

«Среднее количество заявлений, которые сегодня подали абитуриенты - 4. Согласно условиям приема, каждый абитуриент может подать на бюджет 7 заявлений. То есть, скорее всего, большинство поступающих ждут последних дней вступительной кампании, чтобы в зависимости от ситуации, рейтинговых списков подать заявления, которые остались. В итоге только на бакалавра мы ожидаем около миллиона заявлений», - отметил Рашкевич.

Напомним, 12 июля в электронных кабинетах поступающих будет открыта возможность подачи заявлений на поступление.