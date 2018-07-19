Фигурант ялтинской «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку объявил о прекращении голодовки, которую держал с конца июня. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.

«В ответ на просьбу жены Мерьем Эмир-Усеин прекратил голодовку. По информации председателя Общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Леонида Петрашиса, 18 июля Куку написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры », - написал Наумлюк в Facebook.

Напомним, 10 июля Эмира-Усеина Куку вывезли из СИЗО российского Ростова-на-Дону в неизвестном направлении. Сотрудники СИЗО отказались сообщать адвокату Сергею Локтеву местонахождение его подзащитного. Позже стало известно, что Куку вывозили на обозрение в медучреждение.

Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков в Крыму.

В июле 2016 года его поместили в спецблок СИЗО как «опасного подсудимого». Впоследствии его обвинили в подготовке «насильственного захвата власти». В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

Министерство иностранных дел Украины требует освобождения от РФ фигурантов «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир».

До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.