В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, сообщил юрист Александр Попков.

«Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Куда не говорят. Эмир 14 дней держал голодовку в поддержку Сенцова», - написал он в Facebook.

Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков в Крыму.

В июле 2016 года его поместили в спецблок СИЗО как «опасного подсудимого». Впоследствии его обвинили в подготовке «насильственного захвата власти». В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

Министерство иностранных дел Украины требует освобождения от РФ фигурантов «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир».

До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.