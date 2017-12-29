также в разделеОбщество
Задержан информатор «ДНР», завербованный через «Вконтакте» 11
В 2017 году за антиукраинскую пропаганду открыто 43 дела 12
Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака 18
Луценко: Директор николаевского аэропорта взял деньги на взятку из «отката» 17
Аваков похвастался фотографией с отпуска 25
НАПК внесло предписание главе Госархива 12
Соцсети об обмене пленными: До чего омерзителен пиар за чужой счет! 88
Порошенко одобрил старт второго этапа судебной реформы 38
Как становятся Дедом Морозом и Снегурочкой 26
Украинца, совершившего смертельное ДТП в Германии, арестовали 23
На окраине одесского села нашли километровый спиртопровод 49
Суд освободил экс-главу ГУД от уголовной ответственности 50
ОБСЕ зафиксировала неотведенные «Грады» боевиков на Донбассе 21
Экс-мэру Новомосковска дали 3 года тюрьмы 40
Горбатюк: В розыске по делам Майдана – 91 человек 43
МОН запретило вузам сайты с доменами «.ru» и «.ру» 46
Рабинович объяснил, почему задействованного в обмене Медведчука «забыли» поблагодарить 228
Директор николаевского аэропорта пытался дать взятку главе ОГА 44

Российские силовики вывезли из Симферопольского СИЗО четырех обвиняемых по делу организации «Хизб ут-Тахрир» для этапирования в Ростов-на-Дону. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов. 

«Поступила информация о Вадиме Сируке, Эмир-Усеин Куку, Инвере Бекирове, Джеппарове Арсене - которые находятся в Краснодаре», – отметил он.

По инфолрмации адвоката, их вывезли из Симферопольского СИЗО для этапирования в Ростов-на-Дону. «Издевательства, травля собаками, жесткие «шмоны», отобрали вещи, угрозы - вот как встретил Краснодар четырех политузников! Узников совести! Прошу всех коллег подключится и не оставаться в стороне», – написал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги