Российские силовики вывезли из Симферопольского СИЗО четырех обвиняемых по делу организации «Хизб ут-Тахрир» для этапирования в Ростов-на-Дону. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Поступила информация о Вадиме Сируке, Эмир-Усеин Куку, Инвере Бекирове, Джеппарове Арсене - которые находятся в Краснодаре», – отметил он.

По инфолрмации адвоката, их вывезли из Симферопольского СИЗО для этапирования в Ростов-на-Дону. «Издевательства, травля собаками, жесткие «шмоны», отобрали вещи, угрозы - вот как встретил Краснодар четырех политузников! Узников совести! Прошу всех коллег подключится и не оставаться в стороне», – написал он.