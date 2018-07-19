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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8626 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно удешевления электроэнергии».

Документ предлагает сохранить формульный подход в тарифообразовании, но формулу «Роттердам +» заменить на формулу «0,9 * Роттердам». Авторы законопроекта - группа депутатов от фракций «Самопомич», «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», а также внефракционный, сообщает Укринформ.

«В данном законопроекте предлагается сохранить формульный подход, но формулу  «Роттердам+» заменить на формулу «0,9 * Роттердам». Таким образом будет высвобождено более 15 млрд грн в год, что позволит снизить цену электрической энергии и направить соответствующие средства на развитие энергетической отрасли», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Основными положениями законопроекта предлагается снизить ставку акцизного налога на электрическую энергию с 3,2% до 0,1%; определить в целях налогообложения принцип справедливого расчета фактической цены реализации энергетического угля с целью недопущения использования офшорных компаний для минимизации начислений рентной платы за уголь; увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи угля до 5%; освободить до 1 января 2025 от уплаты рентной платы шахты, которые получают дотации из государственного бюджета.

Кроме того, предлагается в Законе Украины «Об электроэнергетике» определить формулу расчета справедливой цены на уголь, используемый тепловыми электростанциями для производства электроэнергии; установить, что в случае установления НКРЭКУ оптовой цены покупки электрической энергии, поставляемой в Оптовый рынок электрической энергии Украины из других стран, такая цена будет равна прогнозной оптовой рыночной цене, которая действует в соответствующий период, но не превышает средневзвешенный тариф для энергогенерирующих компаний тепловых электростанций.

Законопроектом предлагается обязать НКРЭКУ в месячный срок устанавливать цену покупки электрической энергии, поставляемой в Оптовый рынок электрической энергии Украины с других стран.

Как известно, на сегодня оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается в соответствии с постановлением НКРЭКУ от 03.03.2016 № 289.В структуру оптовой цены входит стоимость угля, используемого теплоэлектростанциями для выработки электрической энергии. Стоимость угля рассчитывается по так называемой формуле «Роттердам +» (цена угля в портах - плюс цена транспортировки такого угля из этих портов к отечественным предприятиям).

Однако, как отмечают авторы законопроекта, в подавляющем большинстве на теплоэлектростанциях используется уголь отечественного производства. Так, в 2017 году лишь около 20% угля (антрацит) импортировалось, из них около 5% импортируемого морским путем (основной импорт осуществлялся из Российской Федерации). Поэтому применение ко всему углю его доставки из портов Нидерландов является неоправданным, подчеркивают авторы законопроекта.

«Поскольку в Роттердаме формируется индекс угля с содержанием серы менее 1%, а в Украине сжигается уголь с содержанием серы почти 2%, то предлагается учета разницы в качестве с помощью понижающего коэффициента 0,9», - говорится в пояснительной записке.

Основной целью законопроекта является удешевление электроэнергии для отечественных потребителей, а также создание условий для демонополизации рынка, появления конкуренции и осуществления импорта электроэнергии из стран ЕС.

Очередная сессия Верховной Рады начнется 4 сентября этого года.
ForUm

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