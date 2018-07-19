также в разделеОбщество
И.о. ректора Одесского медуниверситета не пускают на рабочее место 2
Названы самые популярные среди абитуриентов специальности 10
НАБУ завершило расследование дела Труханова 27
НАБУ недовольно выговором Холодницкому и настаивает на увольнении 35
ДТП в Харькове: пропал ключевой свидетель по делу Зайцевой 41
Сенцов начал принимать по две ложки питательной смеси 50
Скандальному мэру Сколе грозит 10 лет тюрьмы 12
Меджлис: РФ пытается выдавить крымских татар и заселить Крым бурами 30
Политзаключенный Куку прекратил голодовку 13
Контрразведка задержала «ополченку» «ДНР», которая выдавала патриотов 67
Вступительная кампания: в трех областях задержали взяточников из вузов 25
В Минобороны прокомментировали видео блогеров о танках в Харькове 41
В ОБСЕ разразился шпионский скандал 95
В Украину начал поступать румынский хлор 79
Эксперт: Смертельное ДТП в Харькове нельзя было предотвратить 99
Мэра Сколе снова задержали на взятке 112
В Крыму создали список «крымоненавистников» 54
ООС: За сутки – 17 обстрелов, обошлось без потерь 12

Все подразделения МВД готовятся к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегзаявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время заседания коллегии Администрации Государственной пограничной службы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Когда начнется процесс – значительное количество работы должна взять на себя Государственная пограничная служба, а именно обеспечить восстановление контроля над государственной границей», - сказал он.  

«Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов». Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу возлагается значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы», - добавилТроян.

Особое внимание замминистра обратил на создание Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.

«Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведения десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе», - сказал он.

Троян также добавил, что ГПСУ получит вертолеты типа Н125 и Н225 компании Airbus.

В свою очередь, председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что задачи, которые ставились пограничникам в первом полугодии, – выполнены.

«Наши международные партнеры положительно оценивают внедренные нами практики управления границами. Совместный контроль и патрулирование границы уже происходит с Польшей и Молдовой, пока готовимся к внедрению такого механизма со Словакией», - сказал он.

Также, по его словам, ГПСУ в полном объеме выполнила задачи по внедрению безвиза с ЕС и уже более года в рамках компетенции обеспечивает его функционирование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги