Все подразделения МВД готовятся к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегзаявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время заседания коллегии Администрации Государственной пограничной службы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Когда начнется процесс – значительное количество работы должна взять на себя Государственная пограничная служба, а именно обеспечить восстановление контроля над государственной границей», - сказал он.

«Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов». Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу возлагается значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы», - добавилТроян.

Особое внимание замминистра обратил на создание Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.

«Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведения десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе», - сказал он.

Троян также добавил, что ГПСУ получит вертолеты типа Н125 и Н225 компании Airbus.

В свою очередь, председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что задачи, которые ставились пограничникам в первом полугодии, – выполнены.

«Наши международные партнеры положительно оценивают внедренные нами практики управления границами. Совместный контроль и патрулирование границы уже происходит с Польшей и Молдовой, пока готовимся к внедрению такого механизма со Словакией», - сказал он.

Также, по его словам, ГПСУ в полном объеме выполнила задачи по внедрению безвиза с ЕС и уже более года в рамках компетенции обеспечивает его функционирование.