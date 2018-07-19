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Киевсовет отказался вводить запрет на повышение стоимости проезда в транспорте до введения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита столичной подземки и «Киевпастранса».

За соответствующее решение проголосовали только 24 депутатов горсовета при минимально необходимом 61, сообщает Укринформ.

Как отметил автор проекта решения, депутат Киевсовета из фракции «Свобода» Юрий Сиротюк, документом предусмотрено запретить повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве до внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда и проведения полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс».

Кроме того, по его словам, планировалось отменить распоряжение от 5 июля, которым была повышена стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Проект решения о запрете на увеличение стоимости проезда был вынесен на рассмотрение Киевсовета в прошлый четверг, 12 июля, однако тогда голосование по нему не произошло.

Как сообщалось, с 14 июля в Киеве произошло повышение тарифов на проезд пассажиров в пассажирском коммунальном транспорте. В частности, стоимость разовой поездки в метро и наземном общественном транспорте составляет 6,50 грн – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 грн – за разовую поездку.
ForUm

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