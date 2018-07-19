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Народный депутат Украины от объединения «Самопомич» Андрей Журжий подал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В своем заявлении Журжий написал, что парламент входит в предвыборный период, следствием этого является «откат и остановка ключевых экономических реформ», в таких условиях эффективное выполнение депутатских обязанностей невозможно.

В 2019 году в Украине должны состояться очередные президентские и парламентские выборы – в марте и октябре.
ForUm

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