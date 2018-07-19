18 июля у Голосеевского районного суда произошел конфликт между журналистом Громадського Игорем Бурдыгой и представителями организации С14.

Об этом сообщается на сайте Громадського.

В суде по делу разгона лагеря ромов на Лысой горе в Киеве избирали меру пресечения одному из координаторов С14 Сергею Мазуру.

Журналист Громадського освещал эту тему несколько месяцев находился в суде по редакционному заданию. После суда журналиста окружили представители С14, а ее лидер Евгений Карась дал журналисту пощечину. Произошло столкновение, вмешались представители полиции.

Этому инциденту предшествовал конфликт с C14 в социальных сетях – журналист использовал в одном из своих постов нецензурную брань, за что получил выговор.

Громадське выясняет детали конфликта и временно устраняет журналиста от работы.

Напомним, координатора С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Активисты националистической организации С14 принесли мусор с Лысой горы под райуправление полиции Голосеевского района.