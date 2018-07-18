Старший лейтенант одной из воинских частей в Волынской области приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство 24-летнего солдата. Об этом сообщил военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.

«Случился этот трагический инцидент осенью 2014 года. Так, в вечер, около 20:00, на выходе из помещения казармы танкового батальона между двумя бойцами возник конфликт из-за личных неприязненных отношений. В результате чего губитель нанес сослуживцу один целенаправленный удар колото-режущим предметом в грудную клетку. Полученная травма пострадавшего оказалась несовместима с жизнью», - написал он в Facebook.

Вчера, 17 июля, Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда поддержал позицию военной прокуратуры Луцкого гарнизона, оставив без изменений приговор суда первой и постановление суда апелляционной инстанций, и полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы защитника обвиняемого.

К сведению, первое решение об осуждении указанного «братоубийца» принял Ковельский районный Волынской области 30 мая 2016, признав военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Затем, в ноябре того же года Апелляционный суд Волынской области оставил без изменений приговор местного суда.

«Так, судьи трижды поддерживали нашу принципиальную позицию и осуждали военнослужащего, который обрек сослуживца на страшную смерть», - резюмировал прокурор.