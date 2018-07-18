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В Кривом Роге избили журналиста портала «Первый Криворожский», который готовил материал о жестоком обращении с животными. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Инцидент произошел на территории КП «Скоростной трамвай». Нападающий представился журналисту Николаю Чирве заместителем начальника охраны предприятия.

 

«Корреспондент в КП приехал после сообщения читателей о том, что, вероятно, сотрудники упомянутого учреждения отравили стерилизованных бездомных собак. И пообщаться и разобраться в ситуации Николай не успел – получил удар по лицу», - написал он. 

По словам Томиленко, журналист вошел на территорию беспрепятственно. Далее он встретил мужчину, показал ему журналистское удостоверение и объяснил, по какой причине приехал. И после этого Чирву ударили по лицу. 

По словам главного редактора портала Софии Скибы, на место происшествия приехали правоохранители. Сейчас Чирва проходит судебно-медицинскую экспертизу.

«В телефонном режиме правоохранители сообщили нам, что сейчас решают, по какой статье будут открывать уголовное производство. Отмечают, что согласно предоставленному видеодоказательству – нападение на Николая успел зафиксировать его коллега - статья 171»,- сказала она. 

Она также добавила, что никто из руководителей коммунального предприятия не вышел на связь ни с редакцией, ни с пострадавшим журналистом.
ForUm

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