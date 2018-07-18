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Кремль в стенограмме речи президента России Владимира Путина на саммите в Хельсинки изменил скандальную цитату об организации незаконного референдума в Крыму. Об этом пишет Европейская правда.

Так, на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом Путин сказал: «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все».

В расшифровке, опубликованной пресс-службой Кремля, второе «мы» в этом предложении пропущено. То есть Кремль убрал упоминание о том, что фактически Россия была организатором референдума.

В Хельсинки Путин подтвердил, что президент США Дональд Трамп считает незаконной аннексию Крыма. «Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации», - отметил на пресс-конференции лидер РФ.

 

 

Ппервый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает, что заявление Путина об организации РФ «референдума» в Крыму нужно использовать при подготовке исков в международные суды.
ForUm

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