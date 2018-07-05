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Украинский журналист, блоггер Станислав Асеев, которого более года удерживают в плену боевиков «ДНР», объявил голодовку.

Об этом заявил бывший народный депутат, друг Асеева Егор Фирсов, сообщает Громадське.

Фирсов сказал, что информацию о голодовке журналиста получил из собственных источников.

Он рассказал, что Асеев начал голодать с требованием, по крайней мере, предоставить ему соответствующие условия содержания и лечения.

«А его требование «максимум» - это конечно его освободить. В последний месяц у него была температура, он кашляет. Я знаю, что лекарства ему давали только один раз», - сказал Фирсов.

По его словам, есть опасения, что Асеева могут кормить принудительно, «потому что это даже не российская тюрьма, здесь, что хотят то и делают».

Асеев начал голодать еще неделю назад, то есть в конце июня.

«К такому решению его подтолкнуло плохое отношение. Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств», - отметил Фирсов.

Он призвал международные организации обратить внимание на голодовку Асеева и по возможности способствовать скорейшему обмену.

Напомним, связь с донецким блоггером и автором Радио Донбас.Реалии Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, исчезла 2 июня 2017 года. Боевики более месяца отказывались указать, где находится Асеев.

16 июля 2017 года представители «ДНР» подтвердили содержание в заложниках журналиста Асеева и позволили ему встретиться с матерью.
ForUm

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