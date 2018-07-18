Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назвал крупнейших налогоплательщиков по итогам первого полугодия, сообщает пресс-служба ГФС.
Так, крупными плательщиками офиса за I полугодие оплачено (с учетом платежей, администрируемых другими ГУ) в сводный бюджет в целом по Украине – 197,6 млрд грн налогов и сборов.
Сотня крупнейших компаний офиса за 6 месяцев перечислила в сводный бюджет Украины 146,5 млрд грн, что составляет 40,5% налоговых поступлений сводного бюджета Украины. Прирост уплаты налогов и сборов составляет 13,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В ТОП-10 самых крупных налогоплательщиков вошли:
ПАО НАК «Нафтогаз Украины»- 24,5 млрд грн (6 месяцев 2017 – 11,4 млрд грн);
ПАО «Укргазвыдобування» - 18,02 млрд грн (6 месяцев 2017 – 25,6 млрд грн);
ПАО «Укрнафта» - 7,5 млрд грн (6 месяцев 2017 – 5,5 млрд грн);
4) ЧАО «Табачная компания «В.А.Т.- Прилуки» - 5,9 млрд грн (6 месяцев 2017 - 6,9 млрд грн);
5) ПАО «Укртатнафта» - 4,5 млрд грн (6 месяцев 2017 – 3,8 млрд грн);
6) ПАО «Укртрансгаз» - 4,2 млрд грн (6 месяцев 2017 – 4,4 млрд грн);
7) ПАО «Филип Моррис Украина» - 4,1 млрд грн (6 месяцев 2017 – 5,8 млрд грн);
8) ПАО "Джей Ти интернешнл Украина» - 3,7 млрд грн (6 месяцев 2017 – 4,5 млрд грн);
9) ГП «НАЭК «Энергоатом» – 3,6 млрд грн (6 месяцев 2017 – 4,9 млрд грн);
10) ГП «Энергорынок» - 3,15 млрд грн (6 месяцев 2017 – 3,98 млрд грн).
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