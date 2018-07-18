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Министерство юстиции в ближайшее время направит в Европейский суд по правам человека комплексный иск относительно незаконного удерживания украинцев в РФ. 

Об этом рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко на брифинге по случаю 100-летия украинской юстиции, сообщает Укринформ.

«Мы отсрочили подачу этого иска в расчете на то, что дипломатическим путем удастся договориться относительно возвращения украинцев на территорию Украины через дипломатические каналы. Но мы видим, что с каждым днем эти шансы уменьшаются, потому что государство-агрессор, его руководство абсолютно цинично относятся к украинским гражданам. Поэтому мы после окончательных консультаций с Министерством иностранных дел, нашими дипломатами будем подавать комплексный иск о том, что в Российской Федерации происходит преследование украинских граждан по национальному признаку, и что к этим гражданам не применяются никакие элементы правосудия. Этот иск готов, осталось только окончательное решение, чтобы не навредить тем украинским гражданам, которые находятся в российских тюрьмах, а тогда уже подавать в Европейский суд по правам человека», - отметил Петренко.

Он напомнил, что Украина также подала заявление по специальному параграфу регламента Европейского суда по правам человека относительно обязательства Российской Федерации немедленно предоставить информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова и обеспечить к нему доступ врачей и освободить его от незаконного удерживания. «По нашей информации, суд вытребовал от Российской Федерации объективную и независимую оценку медиков относительно состояния здоровья Сенцова. В настоящий момент они определенную информацию направили, суд ее обрабатывает», - добавил министр. 

Это уже шестой иск, который Украина подает против России: 2 дела касаются аннексии Крыма и нарушения прав человека на полуострове, еще 2 – нарушений на Донбассе. Еще один иск касается вывоза в Россию группы детей с Донбасса.
ForUm

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