В Украину из ОАЭ вернулись четверо украинских моряков с судна Gulf Pearl. Об этом сообщается в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел.



«Эпопея по ликвидации задолженности перед 4 украинскими членами экипажа судна Gulf Pearl завершена. Скоординированными действиями консула обеспечена выплата зарплаты украинским морякам и их возвращение в Украину», – сказано в сообщении.

Gulf Pearl под флагом Экваториальной Гвинеи стояло на рейде возле эмирата Шарджа. В экипаже находилось шестеро украинских моряков. Члены экипажа заявили, что у них изъяли документы и не выплачивали заработную плату с февраля 2018 года.