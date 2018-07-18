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В Украину из ОАЭ вернулись четверо украинских моряков с судна Gulf Pearl. Об этом сообщается в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел.

«Эпопея по ликвидации задолженности перед 4 украинскими членами экипажа судна Gulf Pearl завершена. Скоординированными действиями консула обеспечена выплата зарплаты украинским морякам и их возвращение в Украину», – сказано в сообщении.

Gulf Pearl под флагом Экваториальной Гвинеи стояло на рейде возле эмирата Шарджа. В экипаже находилось шестеро украинских моряков. Члены экипажа заявили, что у них изъяли документы и не выплачивали заработную плату с февраля 2018 года.

 
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