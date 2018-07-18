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Служба безопасности Украины задержала в аэропорту «Борисполь» при попытке вылета в одну из стран Ближнего Востока пособника боевиков так называемой «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, установили, что донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил «плодотворное взаимодействие» с террористами.

В «благодарность» делец предоставлял боевикам авто для перевозок и топлива. Кроме того, коммерсант ежемесячно передавал от двадцати до тридцати тысяч рублей одному из «депутатов» так называемого «народной совета» «ДНР» за «содействие» бизнесу.

Сейчас пособнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.
ForUm

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