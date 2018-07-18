Из-за остановки газопровода «Северный поток», который по дну Балтийского моря проходит из России в Германию, транзит природного газа через Украину увеличился на 10% до 300 млн куб. м/сутки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

«По оперативной информации, из-за остановки «Северного потока», суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% до 300 млн куб. м», – написал он.

Напомним, 17 июля газопровод «Северный поток» (Nord Stream), идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, полностью остановился на планово-предупредительный ремонт до конца месяца.