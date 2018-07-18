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Клиентам «ПриватБанка» мошенники начали присылать сообщения о якобы пополнении карты неизвестным лицом, при помощи которых они пытаются завладеть средствами людей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших.

«Внимание, новая волна фишинга! Через различные каналы коммуникаций приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом (в моем случае на 5100 грн). По ссылке предлагается перейти на квитанцию с фишинговым сайтом Приват24», – написал он.

Нехороших призвал клиентов банка ни в коем случае не вводить на данном сайте свой логин и пароль. «А если ввели, то смените немедленно - они уже известны злоумышленникам», – подытожил он.
ForUm

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