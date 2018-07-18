Вчера, 17 июля, около 20:30 в Тернополе в квартире 9-этажного дома на улице Пушкина произошел взрыв, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Прибывшие на метро вызова пожарные подручными средствами погасили огонь, который не успел набрать обороты.
В результате взрыва огнем уничтожена вытяжная вентиляция на площади 1м кв., повреждены вещи домашнего обихода, облицовки стен и потолка, входная дверь квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между 8-м и 9-м этажом, ударной волной повреждена межэтажная оконная рама.
На момент взрыва в квартире находились три человека. В медицинское учреждение с ожогами тела II-III степени госпитализировали владельца квартиры 1973 г.р. и его малолетнего сына 2011р.н.
Для выяснения причин взрыва сотрудники Национальной полиции проводят следствие.
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