Крымчанин Эмир-Усеин Куку, пребывающий под арестом в СИЗО на территории России, заявил 17 июля, что не намерен прекращать голодовку, которую объявил 22 дня назад с требованием освободить всех политзаключенных, которых удерживают в России и Крыму. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Сергей Локтев.

«Он сегодня сказал: «Пока у меня будут на то силы, я буду продолжать голодовку». На мой взгляд, эта голодовка принесет только огромный вред его здоровью. Приговор от нее не изменится ни в худшую, ни в лучшую сторону. Мы с ним разговаривали, и мне, как защитнику, очень досадно, что ему приходится ставить под угрозу свое здоровье или даже жизнь, добиваясь справедливости. И все же я пытался его отговорить от продолжения голодовки», – рассказал адвокат.

По словам адвоката, его подзащитного продолжают обследовать врачи, однако не сообщают о результатах исследований.

«Он жалуется на боли в области печени, селезенки. Почка болит, которую ему отбили еще при задержании в 2015 году. Медицинские документы по его здоровью – это пока тайна. Его продолжают возить на осмотр, но при этом ничего не говорят. Мы отправили соответствующие запросы и жалобы в Федеральную службу исполнения наказаний и прокуратуру. Требуем, чтобы нам предоставили документы о состоянии здоровья Куку, а также, чтобы была проведена проверка действий сотрудников СИЗО-4 в отношении нашего подзащитного», – пояснил Локтев.

Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков в Крыму.

В июле 2016 года его поместили в спецблок СИЗО как «опасного подсудимого». Впоследствии его обвинили в подготовке «насильственного захвата власти». В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

Министерство иностранных дел Украины требует освобождения от РФ фигурантов «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир».

До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.