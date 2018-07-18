Расхожее мнение о пользе употребления алкоголя в умеренных дозах - не более чем миф. Более того, даже принятые в большинстве стран и рекомендуемые врачами «безвредные нормативы» выпивки завышены в несколько раз, сообщает Би-би-си.

Таковы основные выводы последнего и самого масштабного исследования, когда-либо проведенного в этой области: ученые проанализировали данные почти 600 тысяч людей, периодически употребляющих алкоголь.

Результат их работы звучит безапелляционно: даже в малых дозах алкоголь не несет никакой пользы, а его вредное воздействие начинает проявляться уже с 50 граммов спирта в неделю - это около двух небольших бокалов вина или двух банок пива.

Людям, употребляющим спиртное не очень часто и не очень помногу, приятно думать, что таким образом они только укрепляют свой организм. Бокал вина за ужином - особенно красного - принято считать полезным не только для пищеварения, но и для сердечно-сосудистой системы.

В большинстве стран существуют рекомендуемые минздравом нормативы «безопасного потребления» алкоголя - они, впрочем, сильно разнятся в разных культурах.

В Британии, например, врачи рекомендуют выпивать в неделю не более полутора бутылок вина (или пяти пинт пива), не делая при этом различий между мужчинами и женщинами. А вот в Испании этот лимит в 2,5 раза больше для мужчин и в 1,5 раза - для женщин.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet, являются результатом подробнейшего анализа 83 независимых научных работ, ставивших своей целью изучить влияние алкоголя на организм (и наше здоровье в целом) в долгосрочной перспективе.

В общей сложности были проанализированы данные 599 тысяч 912 людей, не имеющих признаков сердечно-сосудистых заболеваний, из 19 стран с относительно высоким средним уровнем дохода.

В зависимости от количества еженедельно выпиваемого спиртного участников разделили на восемь групп. В расчет были приняты и другие факторы риска - такие как курение или наличие диабета.

За каждым испытуемым велось долгосрочное наблюдение - от полутора до 13 лет. За эти годы более 40 тысяч участников разного возраста умерли, у более чем 39 тысяч было диагностировано то или иное заболевание сердечно-сосудистой системы.

Вне зависимости от конкретной причины, вероятность летального исхода показывает очевидную - хоть и нелинейную - зависимость от количества выпиваемого алкоголя. Причем продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне - меньше 100 мл в неделю (в бутылке сухого вина больше 100 мл спирта).

Вероятность инсульта, развития ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным исходом и вовсе показала прямую линейную зависимость от объёмов выпивки.

Единственное исключение - вероятность инфаркта, которая действительно несколько снижалась по мере роста дозы регулярно потребляемого спиртного. Однако это снижение с лихвой компенсировалось другими заболеваниями.

В целом к 40 годам все участники исследования, употреблявшие алкоголь, показали снижение ожидаемой продолжительности жизни - от полугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто регулярно употреблял более 350 мл чистого спирта в неделю.

В последнюю группу, напомню, почти попадает вышеупомянутый среднестатистический россиянин.