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Работа детского лагеря «Ястребок» в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области, где произошло массовое отравление детей, остановлена, сообщает департамент информационной и внутренней политики Донецкой областной военно-гражданской администрации. 

Отмечается, что 49 человек госпитализированы в Лиманскую, Славянскую и Краматорскую больницы с симптомами заболевания острой кишечной инфекцией. Среди госпитализированных - 46 детей в возрасте от 8 до 19 лет и трое взрослых.

По информации департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации, всем пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Создана комиссия по расследованию данного случая и выяснения его причин. Работа детского центра приостановлена ​​до выяснения всех обстоятельств и устранения последствий.

Напомним, ранее в областной прокуратуре сообщили, что в лагере «Ястребок» отравились 60 детей
ForUm

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