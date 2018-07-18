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За прошедшие сутки, 17 июля, противник 21 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, тяжелое вооружение не применялось, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехового, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песок, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика. Вчера в результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения.

Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и трое – ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз обстреляли позиции украинских защитников у Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы.
ForUm

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