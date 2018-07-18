Украину в ближайшие недели может ожидать тотальное отключение питьевой воды. Ее практически нечем обеззараживать – запасы хлора почти исчерпаны. Насколько реальным является паралич очистительных систем, какие города примут удар на себя первыми и есть ли шансы избежать катастрофы, рассказываем.

Зачем водоканалам хлор?

Хлор – специализированное вещество, которое производится из соляной кислоты и газа. Водоканалы используют его круглосуточно в технологии очистки воды. Грязная вода находится в фильтрах 24 часа. И если туда не добавить хлор, там начнется размножение бактерий, вредных для жизни и здоровья человека.

Почему возник дефицит хлора в Украине?

15 июня предприятие »Днепроазот», которое является производителем жидкого хлора (принадлежит группе «Приват» миллиардера Игоря Коломойского), на неопределенное время остановило работу. Официальная причина – подорожание газа. Есть и неофициальная версия: владельцы прибегают к политическому шантажу. Кстати, «Днепроазот» за последние годы де-факто стал монополистом в этой сфере. Другого предприятия, которое бы производило это важное для обеззараживания воды соединение, в Украине нет.

Таким образом, украинские водоснабжающие компании остались без хлора. В некоторых из них запасов хватит всего на несколько дней. При этом хранить хлор в больших объемах нельзя из-за его взрывоопасности. Сейчас на всю Украину нужно 1200 тонн хлора для того, чтобы обеспечить месячную потребность. И это только для водоканалов.

Правительство обещало вмешаться в ситуацию. К решению вопроса подключились СНБО, вице-премьер Геннадий Зубко и оперативный штаб. Однако сейчас проблема с хлором остается нерешенной.

Подавать в краны неочищенную воду запрещено. Поэтому в заложниках теперь две трети украинцев, которые пользуются водой из водопроводной системы.

Какие города и когда могут остаться без воды?

Чрезвычайная ситуация уже сложилась в Днипре и близлежащих городах. Накануне стало известно, что запасов хлора там хватит до 9:00 17 июля.

В Николаеве с 16 июля снизили давление воды в дневное и ночное время. Запасов хлора хватит максимум на семь дней. Однако власти уверяют, что выход из ситуации уже найден, впрочем, это «государственная тайна».

Харьков может остаться без воды уже в эту субботу, 21 июля.

Киеву запасов хлора хватит на месяц – до середины августа.

В Житомире запасов на 20 дней. Город пытается заменять хлор гипохлоритом натрия из поваренной соли, ситуация достаточно критична.

В Черкассах запасов осталось до конца июля. В Запорожской области, в зависимости от города, – от 5-7 дней до сентября. Ситуация напряженная.

Что говорит «Днепроазот»?

Предприятие готово возобновить производство хлора при условии повышения его стоимости. Соответствующее обращение 2 июля было направлено в Антимонопольный комитет. В случае положительного заключения АО начнет заключать договора на поставку соответствующей продукции. Отмечается, что оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к использованию уже сейчас.

При этом в «Днепроазоте» настаивают, что новая цена на хлор должна соответствовать средним показателям за 2018 год в системе ProZorro.

Что будет с ценой на хлор?

Как отметила вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий, «Днепроазот» планирует повысить цену на хлор втрое.

«Если среднерыночная цена одной тонны жидкого хлора была 17-20 тыс. грн, то сейчас она будет идти в разрезе от 42 до 56 тыс. грн в зависимости от логистики. «Днепроазот» обратилось в Антимонопольный комитет с просьбой предоставить ему разрешение на такую цену, но в связи с тем, что они не являются признанным монополистом де-юре, (но де-факто являются), это не так просто. Антимонопольный комитет должен рассмотреть заявление «Днепроазота» и дать на него заключение. Будет оно положительным или отрицательным, мы пока не знаем», – сказала она Громадському.

Что говорят власти?

Премьер-министр Владимир Гройсман 13 июля заверил, что Украина будет обеспечена хлором для обеззараживания питьевой воды, несмотря на приостановление работы «Днепроазота». Он подчеркнул, что завод должен покупать газ по рыночной стоимости, как и вся украинская промышленность.

«Что касается хлора, я поручил заниматься этим системно вице-премьер-министру Геннадию Зубко. И тот план, который он мне представил, который утвержден, говорит, что хлор в Украине будет», – подчеркнул Гройсман.

В чем проблемы с поставками хлора из-за границы?

Украина уже начала переговоры об импорте хлора с Румынией, Польшей, Словакией и Казахстаном. Однако быстро решить вопрос вряд ли удастся. Хлор – взрывоопасный продукт. Для его транспортировки и ввоза требуется большое количество документов. На это может уйти несколько недель.

К тому же не все города Украины могут принимать его в контейнерах. Для Киева и Кропивницкого это возможно только в железнодорожных цистернах.

При этом транспортировать из Европы хлор в железнодорожных цистернах сложно из-за несоответствия путей.

Есть ли альтернатива жидкому хлору?

Очищать и дезинфицировать воду можно несколькими способами. Один из них (самый дешевый) – с помощью жидкого хлора. Его чаще всего используют украинские водоканалы.

Близкий по типу к жидкому хлору — гипохлорит, который изготавливается из поваренной соли. Чтобы его производить, нужно привлекать инвестиции. В лучшем случае понадобится год времени.

Альтернативы хлору нет для тех предприятий, которые занимаются водоснабжением из поверхностных источников. Это преимущественно крупные города.

Что дальше?

У водоканалов есть определенный режим чрезвычайной ситуации. В случае нехватки хлора города переходят на почасовую подачу воды. Но это, по словам Ольги Бабий, крайне сложная вещь для больших городов: для перехода нужны минимум 12 часов и безумные расходы.

«В некоторых городах запасов хлора на 17 дней, в некоторых – 20», – заявила она 16 июля.

Сейчас остатки хлора в стране распределяются между водоканалами. В Украину начинает заезжать румынский хлор.

В городах опасаются, что импортируемый хлор будет стоить вполовину дороже, чем тот, который производился на «Днепроазоте». Да и сам «Днепроазот» тоже поднимет цену (если придет к согласию с АМКУ). Хотя именно срочный запуск «Днепроазота» называют в Ассоциации водоканалов единственным решением проблемы.

Учитывая вышесказанное, есть все шансы, что украинские водоснабжающие предприятия в ближайшее время снова могут нарушить болезненный вопрос изменения тарифов. Конечно, если удастся договориться еще до того времени, как в стране закончится весь хлор.

112 Украина