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Нацполиция планируют закупить 80 спецавтомобилей для перевозки лиц, находящихся в изоляторах временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Это позволит обеспечить права людей, помещенных в изоляторы временного содержания (ИВС), согласно европейским стандартам. Сейчас ведомство уже закупило около полусотни таких спецавтомобилей», - заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.  

По его словам, в Нацполиции повышен минимальный уровень денежного обеспечения для рядовых полицейских. Поэтому этот фактор позволит более качественно укомплектовать новыми кандидатами изоляторы временного содержания и конвойные подразделения.

«Изоляторы временного содержания и конвойные подразделения имеют жесткий график дежурств. Это в комплексе с нормальным денежным обеспечением должно привлечь молодежь», - отметил Князев.

В то же время глава Нацполиции отметил, что сейчас идет работа по материально-техническому обеспечению ИВС. В частности, в течение прошлого года ведомство закупило 45 спецавтомоблив, оборудованных по европейским стандартам.

«В этом году планируется закупить 80 автомобилей для перевозки задержанных и взятых под стражу лиц. Спецтранспорт будет направлен в регионы», - сообщил председатель Нацполиции, подчеркнув, что руководители областных подразделений полиции несут личную ответственность за организацию и контроль работы изоляторов временного содержания и конвойных подразделений.

 
ForUm

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