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Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович возмущен запретом строительства музея и мемориала Революции достоинства.

«Кто еще не в состоянии выполнить свою работу, сделать то, что требовало общество - наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строительство мемориала Героев Небесной сотни. Департамент ГПУ останавливает строительство музея и мемориала Революции достоинства. Поистине ненаказанное зло растет», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля было получено предписание от Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской в Киеве.

 

 
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