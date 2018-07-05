Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович возмущен запретом строительства музея и мемориала Революции достоинства.

«Кто еще не в состоянии выполнить свою работу, сделать то, что требовало общество - наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строительство мемориала Героев Небесной сотни. Департамент ГПУ останавливает строительство музея и мемориала Революции достоинства. Поистине ненаказанное зло растет», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля было получено предписание от Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской в Киеве.