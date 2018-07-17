В Одессе 14-летний подросток на отцовском автомобиле BMW с литовскими номерами врезался в электрокар Tesla. Как сообщает местное издание Думская, ДТП произошло на Люстдорфской дороге возле дома №162 вчера вечером.

В результате аварии пострадал и был госпитализирован сам парень, а также девушка, которая стояла возле электрокара.

По данным Odessa.online, после столкновения 14-летний водитель BMW пытался скрыться, однако ему это не удалось. Рядом с пострадавшим электрокаром был припаркован еще один автомобиль Tesla. Из него выбежал водитель и задержал беглеца.

«В процессе погони он произвел несколько выстрелов в воздух», - подчеркивает издание.

Интересно, что родители задержанного считают, что в ДТП виноват не их сын, а водитель Tesla, поскольку припарковал авто не по правилам.