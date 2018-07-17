Малиновский отдел полиции Одессы разыскивает трех заключенных, сбежавших из колонии. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Разыскивается Иван Запорожан, 1997 г. р., осужденный по ч. 3 ст. 185 УК, Владислав Куспись, 1995 г.р., осужденный по ч. 1 ст. 162 и ч. 3 ст. 185 УК и Вячеслав Загорняк, 1992 г.р, осужденный по ч. 3 ст. 153 УК.

Отмечается, что они сбежали 17 июля около 04:00.

«Проводятся мероприятия по розыску и задержанию указанных лиц. Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам (048) 779 40 61, (048) 779 49 68 или 102», - говорится в сообщении.